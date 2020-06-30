İstanbul’da adliye önünde avukatların ‘çoklu baro’ protestosu

AKP’nin bir kentte birden fazla baro kurulmasına olanak tanıyan kanun teklifinin Meclis’e sunulduğu gün, İstanbul’da çok sayıda avukat eylem yaptı.

Fotoğraflar: AA

AKP, ‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni bugün Meclis Başkanlığı’na sunmuştu. Teklife göre, üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek baro kurabilecek.

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AA’da yer alan habere göre, avukatlar Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak teklifi protesto etti.

Adliyenin C kapısı girişindeki alanda toplanan avukatlar, sloganlarla adliye önündeki alana doğru yürüdü. Avukatların maske taktığı görülürken, adliyedeki güvenlik görevlileri, anonslarla sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince alınan önlemler kapsamında tek kapıdan giriş-çıkış yapmaları sağlanan avukatlar, kendilerine gösterilen güzergahtan alana gitti.

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‘Asıl sorunlar konuşulmalı’

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, baro başkanlarıyla barolarının bölünmemesi için görüş birliğine vardıklarını ve Ankara’ya gittiklerini, teklifin çekilmesini istediklerini söyledi.

Avukatların başka sorunlarının bulunduğunu aktaran Durakoğlu, meslektaşlarının asıl sorunlarının konuşulması gerektiğini ifade etti.

Baroların bölünmek istendiğini ve kendilerine “Siyaset yapıyorsunuz” denildiğini belirten Durakoğlu, yaptıklarının ‘hukuk siyaseti’ olduğunu aktardı.

Durakoğlu şöyle devam etti: “(Meclis’ten) Geçmemesi için gücümüzü, demokrasinin bize tanıdığı bütün hakları kullanarak, ne gerekiyorsa demokratik protesto hakları içinde yapacağız.”