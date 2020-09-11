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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da açık alanda konser, gösteri, festival yasaklandı

İstanbul Valiliği, ‘corona’ ile mücadele kapsamında deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz araçlarında düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan etkinliklerine izin verilmeyeceğini; aynı şekilde açık alanlarda yapılacak olan konser, gösteri ve festivallerin de yapılamayacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

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İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.

Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere 12.09.2020’den itibaren hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.”

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