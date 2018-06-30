İstanbul’da 882 sinema var, Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli’de bir tane yok

10 yılda sinema seyircisi yüzde 120, salon sayısı yüzde 80’e yakın arttı. Sinema salonu sayısında 882’le İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli’de tek bir sinema salonu yok.

AA’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediğine göre 2008 yılında 31 milyon 132 bin 231 sinema seyircisi varken sayı 2017 itibarıyla yüzde 120 artışla 68 milyon 482 bin 526’ya çıktı.

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Aynı dönemde sinema salonu sayısı da yüzde 77,8 artışla 2 bin 692’ye ulaşırken, koltuk sayısı 212 bin 155’ten 328 bin 845’e yükseldi.

2008-2017 döneminde gösterilen film sayısı yüzde 82 artarak 32 bin 3’ten 58 bin 214’e çıktı. Bunun 25 bin 275’i yerli, 32 bin 939’u ise yabancı filmlerden oluştu.

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Yerli filmlerin sayısı yüzde 167,3 artarken, yabancı film sayısındaki artış yüzde 46,1’i buldu.

Yerli filme talep daha yüksek

Sinema severler en çok yerli filmleri tercih etti. Söz konusu dönemde yerli film izleyici sayısı yüzde 134,5 artışla 37 milyon 904 bin 91’e ulaştı. Bu dönemde yabancı film tercih edenlerin sayısı da yüzde 104,3 yükselerek 30 milyon 578 bin 435 olarak kaydedildi.

Tiyatroda da artış var

Sahnelenen tiyatro oyunu ve seyirci sayısı açısından da son yıllarda yüksek artış kaydedildi.

2016-2017 sezonunda sahnelenen toplam eser sayısı, 2007-2008 sezonuna göre dört kat artarak, 2 bin 122’den 8 bin 948’e çıktı. Bu eserlerin 7 bin 638’i telif, bin 310’u çeviriydi.

Aynı dönemde tiyatro seyircisi sayısı da yüzde 107,2 artarak, 3 milyon 380 bin 214’ten, 7 milyon 6 bin 410’a yükseldi.

Telif eserleri izleyenlerin sayısı yüzde 121,8 artarak, 5 milyon 470 bin 95 kişiye, çeviri eserleri izleyenlerin sayısı da yüzde 68,1 yükselerek 1 milyon 536 bin 315 kişiye çıktı.

Söz konusu dönemde tiyatro salonu sayısı da yüzde 283,8 artarak 783’e ulaştı.