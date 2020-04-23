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İstanbul’da 685 bin kaçak maskeye el kondu

İstanbul’un Kartal ilçesinde bir depoya yapılan baskında 685 bin kaçak medikal maskeye ele kondu.

Fotoğraf: pixabay.com

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Cevizli Mahallesi, Saraylar Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde medikal maske depolandığı yönünde bilgi aldı.

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Yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde söz konusu depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 46 koli içinde, ne zaman üretilip depolandığı henüz bilinmeyen 685 bin medikal maskeye el kondu.

Söz konusu işyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, el konan maskelerin polis tarafından ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.

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