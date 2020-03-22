İstanbul’da 65 yaş üstü yolcu sayısı iki haftada yüzde 69 azaldı

İstanbul’da iki haftada toplu taşımayı kullanan 65 yaş üstü yolcu sayısı yüzde 69 azaldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaşlıların toplu taşıma kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Reklam

Buna göre, iki hafta önce cumartesi günü 424 bin 795 kişi toplu taşımayı kullanırken, sayı dün 83 bin 914’e kadar düştü.

Yasak kararıyla bu sayının pazar gününde çok daha düşük olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgesiyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.