Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 65 yaş üstü yolcu sayısı iki haftada yüzde 69 azaldı

İstanbul’da iki haftada toplu taşımayı kullanan 65 yaş üstü yolcu sayısı yüzde 69 azaldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaşlıların toplu taşıma kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Reklam

Buna göre, iki hafta önce cumartesi günü 424 bin 795 kişi toplu taşımayı kullanırken, sayı dün 83 bin 914’e kadar düştü.

Yasak kararıyla bu sayının pazar gününde çok daha düşük olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgesiyle, 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Reklam

Yeni genelge: Yaşlılara sokağa çıkma yasağında istisnalar belirlendi

İlk uygulama: Erzurum’da sokağa çıkan yaşlılara 3 bin 150 lira ceza ve suç duyurusu

65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

SON HABERLER

65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkması sınırlandırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.”

Sağlık çalışanları bir kez daha alkışlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı üzerine iki akşamdır olduğu gibi bu akşam da Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de sağlık çalışanlarını alkışladı. Sağlık çalışanlarına bir alkış daha Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...