İstanbul’da 65 yaş üstü nüfusun üçte ikisi aşılandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstü kişilerin yüzde 68’inin aşılandığını açıkladı.

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Çin’den satın alınan Covid-19 aşısı ilk olarak 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı. Aşılama programı, kişilerin yaş gruplarına göre devam ediyor.

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Son olarak olarak 65 yaş ve üstü 12 Şubat’ta aşılanmaya başladı ancak daha alt yaş grubuna henüz geçilmedi.

Fatih ilçesindeki valilik binasında gazetecilere konuşan Yerlikaya, İstanbul için hedefin ‘mavi’ renge ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Kentler, haftalık 100 binde görülen vaka sayılarına göre dört renge ayrılarak risk kademesi belirleniyor. ‘Mavi’ düşük, ‘sarı’ orta, ‘turuncu’ yüksek, ‘kırmızı’ ise çok yüksek riskli kentleri ifade ediyor.

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İstanbul şu an ‘yüksek riskli’ sayılan ‘turuncu’ kademede ancak geçen hafta açıklanan veriler, kentin ‘çok yüksek riskli’ kademesine yükselebileceğini gösterdi. Risk derecesine göre kısıtlamaların nasıl olacağına karar veriliyor.

Üçte ikisi aşılanmış

Yerlikaya, aşılama oranına dair de bilgi verdi. Vali, “65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün itibariyle yüzde 68” dedi ancak bunun yeterli görmediklerini de dile getirdi.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize… Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım… ‘Randevu aldım-alamadım’ derdi yok. Gönüllülük esasına göre… Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.”

Sırası gelen vatandaşlar, isterlerse randevu alarak aşı yaptırıyor.