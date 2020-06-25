İstanbul’da 6 bin yeni taksi öngören teklif ertelendi: Alt komisyonda görüşülecek

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören madde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME), alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelendi.

Fotoğraf: İBB

Toplantıda ayrıca, minibüslerin sarı taksiye dönüştürülmesi teklifi de alt komisyona iletildi. Turistler için İstanbulkart teklifi ise kabul edildi. Kenti ziyaret eden turistler bir ila 15 günlük kart çıkarabilecek.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme getirdiği 6 bin yeni taksi projesi tartışma yaratmıştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin projesini kabul etmediklerini söyleyerek, ‘Türkiye’de siyasetin kaderini değiştirecek’ bir topluluk olduklarını vurgulamıştı.

Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik rapora atıfta bulunulan ‘Taksi taşımacılığının düzenleme teklifi’ne göre, İstanbul’daki taksi sayısının 40 bine çıkarılması planlanıyor.

‘Kişi başına 1.2 taksi düşüyor’

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık ettiği UKOME toplantısında teklif tartışılırken söz alan ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir şunları söyledi: “İstanbul’a en son taksi 1990 yılında verildi. O zamandan günümüze kadar İstanbul’un nüfusu yedi milyondan 16 milyona çıktı. Dolayısıyla İstanbul’da bir taksi sorunu olduğunu buluyor. Bütün konuşmacıların dile getirdiği taksi sorunu olduğu yorumuna canı gönülden inanıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz; ama bugün konuşulan taksileri kimin işleteceğiyle ilgili değil. Sadece sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerdeki nüfus başına taksi sayısına bakıldığında, İstanbul’da bu oran çok düşük. Londra, Paris, Berlin’de kişi başına iki ya da üç taksi düşerken, İstanbul’da 1.2 taksi düşüyor. Bu nedenle hepimiz için problem olan korsan sorununu yaşıyoruz. Taksi sayısının artması ile korsan sorununu da çözeceğiz.“

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Taksilerin sayısıyla ilgili önerge oy çokluğuyla alt komisyona yollanırken teklifteki bir başka madde, 750 minibüsün ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini öngören madde de alt komisyonda görüşülmek üzere ertelendi.