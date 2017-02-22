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İstanbul’da 41 adrese eş zamanlı IŞİD operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

 

İstanbul’da düzenlenen IŞİD operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

Daha önce IŞİD operasyonlarından birinde gözaltına alınan şüpheli rahat tavırlarıyla dikkat çekmişti. (Arşiv fotoğraf: DHA)

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terörle mücadele şube ekipleri sabah saatlerinde Sultanbeyli ve Pendik’te 41 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyona çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de destek verirken, yakalama kararı bulunan 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyetin Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda altı tabancı ve ‘örgütsel doküman ile dijital malzeme’ bulundu.

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