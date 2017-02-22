İstanbul’da 41 adrese eş zamanlı IŞİD operasyonu: 35 şüpheli gözaltında

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 80 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak referandum öncesi vatandaşlığa alınacaklara oy kullandırılacağı tartışmalarının doğmaması için bu yönde adımın 16 Nisan’dan sonra atılacağını söyledi.