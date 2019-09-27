İstanbul’da ’31 Mart’ta usulsüzlük’le suçlanan 17 kurul başkanına takipsizlik

İstanbul Anadolu başsavcılığı, yenilenen yerel seçimlerde sandık kurullarında usulsüz görevlendirme yapıldığı iddiasıyla 17 kişi hakkında başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başsavcılık, 10’u ilçe seçim kurulu müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kararda, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yenileme kararı sonrası suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılarak, iptal kararına gerekçe olan işlemlerde görevli seçim müdürleri ile diğer ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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’11 sandıkta kanuna aykırı görevlendirme’

Gerekli evrakların ilçe seçim kurullarından temin edildiği kaydedilen takipsizlik kararında, Ataşehir’de 21, Çekmeköy’de 47, Kadıköy’de beş, Kartal’da bir, Maltepe’de yedi, Pendik’te bir, Sancaktepe’te altı, Sultanbeyli’de 12, Tuzla’da dört, Ümraniye’de üç, Üsküdar’da da 11 sandıkta kanuna aykırı görevlendirme yapıldığı belirtildi.

‘Liste ihtiyacı karşılamadı’

Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K.’nın ifadesine takipsizlik kararında yer verildi. E.K.’nın savunmasında, ‘görevlendirme için mülki amirlikten gelen listenin ihtiyacı karşılamadığını, bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TÜİK, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi’nden ek liste istenip boşluğun bu kişilerle dolduğunu söylediği, il dışında atama yapıldığı şeklindeki iddiaların doğru olmadığını, oyların tekrar sayıldığı ve herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmediği’ni söylediği belirtildi.

Takipsizlik kararında, diğer şüphelilerin de mülki amirliklerden gelen listelerin yetersiz kalması sebebiyle başkalarını görevlendirdiklerini, usulsüzlük yaptıkları yönündeki suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

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‘Seçim sonucu etkileyecek kadar değil’

Kararda şöyle dendi: “Cumhuriyet başsavcılığımız yetki alanında kurulu olup kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşüklüğü, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmaması, kanuna aykırı görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağının olduğuna dair somut bir tespitin yokluğu, mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamaması, şüphelilerin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığı anlaşılmıştır.”

AKP, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde hileler ve usulsüzlükler tespit edildiğini iddia etmişti. Adayları Binali Yıldırım’ın binlerce oyunun başka partilere yazıldığını öne süren AKP, geçersiz oyların yeniden sayılması yönünde itirazda bulunmuş, Yüksek Seçim Kurulu itirazı kabul etmiş ve 6 Mayıs tarihinde İstanbul seçiminin tekrarlanmasına hükmetmişti.

Seçime dair başka bir soruşturmada ise 41 kişiye hapis cezası istenmişti.