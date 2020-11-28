İstanbul’da 3 bin fırına denetleme: Yarısı fiyat/gramaj kuralına uymuyor

İstanbul’da denetlenen yaklaşık 3 bin fırından yarısının fiyat ve gramaj kuralına uymadığı bildirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre 20-24-25-26 Kasım tarihlerinde 2 bin 892 fırın denetlendi. Fırınların 1571’nin fiyat/gramaj tarifesine uymadığı tespit edildi.
Fırınlara Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlenerek savunmaları istendi.
İstanbul’da 1 kilogram ekmeğin 7.5, 200 gram ekmeğin ise 1.5 liraya satılmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada şöyle dendi: “Fırınlarımızın gramaj ve fiyat tarifesine uyumlarını denetlemeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız ‘Haksız Fiyat Artışı Bildirimi’ mobil uygulaması veya Alo 175 telefon hattı üzerinden başvuru yapabilmektedir.”