İstanbul’da 3.9’luk yeni deprem

Bugün saat 13:59’daki 5.8’lik depremin ardından, Silivri açıklarında saat 23:20’de 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Bugün saat 13:59’daki 5.8’lik depremin ardından, Silivri açıklarında saat 23:20’de 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
Ayrıntılar gelecek…
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İstanbul Anadolu yakası metro hattının genişletilmesi için 97.5 milyon avro (yaklaşık 600 milyon liralık) sendikasyon kredisi sağlayacak.
Sayıştay, Bursa Teknik Üniversitesi’ne ilişkin raporunda üniversitenin iki fakültesinde 2010 yılından beri hiç bir öğrenci olmadığını, buna rağmen idari atamaların yapılmaya devam ettiğini tespit etti ve bu durumun kamu zararına yol açtığını vurguladı.
İstanbul’da meydana gelen deprem panik yarattı. Can kaybının olmadığı deprem kentin birçok noktasında hissedildi.