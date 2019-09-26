İstanbul’da 3.9’luk yeni deprem

Sayıştay, Bursa Teknik Üniversitesi’ne ilişkin raporunda üniversitenin iki fakültesinde 2010 yılından beri hiç bir öğrenci olmadığını, buna rağmen idari atamaların yapılmaya devam ettiğini tespit etti ve bu durumun kamu zararına yol açtığını vurguladı.