Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 3.9’luk yeni deprem

Bugün saat 13:59’daki 5.8’lik depremin ardından, Silivri açıklarında saat 23:20’de 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Ayrıntılar gelecek…

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