Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Belediye, İBB Wifi noktalarında da sınırsız internetin olacağını açıkladı. Metro ve tramvay hatlarında da bazı seferler uzatıldı.

Metro ve tramvayda uzatılan seferlere ilişkin açıklama şöyle:

“Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında (M1A, M1B, M2, M4, M5, M6), 28 Ekim 2019 Pazartesi günü 06:00’da başlayan işletmemiz sonraki günün resmi tatil günü olması dolayısı ile 29 Ekim gecesine kadar kesintisiz devam edecektir. Gece Metrosu seferlerimiz 20 dakikalık sefer sıklığında yapılacaktır. 

Reklam

28 Ekim Pazartesi akşamı Sultanahmet Meydanı’ndaki Cumhuriyet Bayramı konserleri nedeniyle de F1, M3, T1 ve T4 hatlarında seferlerimiz 02:00’ye kadar uzatılmıştır.

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

SON HABERLER

KKTC cumhurbaşkanlığından Bahçeli’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik, “Kıbrıs Türklüğüne ihanet ettiğini kanıtlamıştır” sözlerine tepki gösterdi.

Ankara Barosu: Silah yasasındaki değişiklik, ‘bireysel silahlanma’yı arttırır

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenleme ile ağır ceza şartının kaldırılmasının, bireysel silahlanmanın kapsamının genişlemesi tehlikesi bulunduğunu belirtti. Sağkan, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini ise desteklediklerini söyledi.

Almanya dışişleri bakanı: Savaş uzun sürmemeli; Çavuşoğlu: 30 bin kişi dönüyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Maas’ın Barış Pınarı Harekatı sırasındaki açıklamalarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çavuşoğlu sert tepki göstermişti. Maas, görüşme sonrası Türkiye ile Almanya arasında Suriye konusunda önemli görüş ayrılıkları olduğunu, ancak Türkiye ile diyalogu sürdürmek istediklerini belirtti. Çavuşoğlu ise Barış Pınarı Harekatı bölgesine 30 bin Suriyelinin geri döndüğünü vurgulayarak, harekata Alman kamuoyundan gelen ölçüsüz tepkilerin, ikili ilişkilerde sarsıntıya neden olduğunu söyledi.

BBC: Aslı Erdoğan, yanlış çeviri ve sansasyon gazeteciliği kurbanı

Yazar Aslı Erdoğan’ın “Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor” dediği iddiası üzerine araştırma yapan BBC Türkçe, yazar ile yapılan röportajın kaynağına ulaşarak, Erdoğan’ın aslında böyle bir söz söylemediğini ortaya çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...