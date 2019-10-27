İstanbul’da 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
Belediye, İBB Wifi noktalarında da sınırsız internetin olacağını açıkladı. Metro ve tramvay hatlarında da bazı seferler uzatıldı.
Metro ve tramvayda uzatılan seferlere ilişkin açıklama şöyle:
“Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında (M1A, M1B, M2, M4, M5, M6), 28 Ekim 2019 Pazartesi günü 06:00’da başlayan işletmemiz sonraki günün resmi tatil günü olması dolayısı ile 29 Ekim gecesine kadar kesintisiz devam edecektir. Gece Metrosu seferlerimiz 20 dakikalık sefer sıklığında yapılacaktır.
28 Ekim Pazartesi akşamı Sultanahmet Meydanı’ndaki Cumhuriyet Bayramı konserleri nedeniyle de F1, M3, T1 ve T4 hatlarında seferlerimiz 02:00’ye kadar uzatılmıştır.
Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”