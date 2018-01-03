İstanbul’da 250 gram diye 190 gramlık ekmek satılıyor

İstanbul’da yedi farklı fırın, market ve bakkaldan alınan ekmekler üzerinde yapılan ölçümlerde, 250 gram diye satılan ekmeklerin neredeyse hiçbirinin 250 gram çıkmaması dikkat çekti.

Yeni yılla birlikte israfı önleme gerekçesiyle ekmekte gramaj alt sınırı 250 gramdan 200 grama düşürülmüştü.

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Bununla birlikte gizli zam tartışmaları yaşanırken 250 gram ekmek 1 lira 25 kuruşa, 200 gram ekmek de 1 liraya satılmaya başlanmıştı.

Ancak İstanbul’da Bağcılar ve Aksaray’dan alınan ekmeklerde yapılan ölçüm, dükkanın camında yazılanın aksine fırınların gramajda ‘oynama’ yaptığını ortaya koydu.

200 gram satan yok

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre 250 gram ekmek sattığını öne süren yerlerden neredeyse hiçbirinin ekmeği 250 gram değil. 200 gram ekmek satansa yoktu.

Bağcılar…

Bağcılar’da indirimle 95 kuruşa satılan 250 gramlık bir ekmek aslında 226 gram çıktı. İlçedeki başka bir fırının ekmeği de indirim yapılmayan fiyattan satılıyordu ancak bu ekmek de 236 gramdı. Diğer bir fırının ekmeği ise 244 gram çıktı.

Bağcılar’da dört bakkal ve marketten alınan ekmeklerden biri 25o gram geldi. İkisi 222 ve 238 gramdı. Ancak bir ekmek tam 190 gram ölçüldü.

Aksaray’da da Bağcılar’daki benzer durumla karşılaşıldı. Göztepe’de ise 25o gram diye satılan bir ekmek 276 gram geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Ekmekte yüzde 2 yanılma payı vardır. 250 gramda en fazla 5 gramdır. Bu ekmeği üretenlere kesilmesi gereken ceza ise 16 bin lira civarında” dedi.

Balcı, ekmekte gram kontrolünü Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı tarım il müdürlüğünün yapması gerektiğini söyledi.