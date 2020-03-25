İstanbul’da 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında ‘corona’ tespit edildi

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, İstanbul’un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ve sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Milliyet’ten Mert İnan’ın haberine göre doktor Demir, “Birkaç arkadaşımız yatarak tedavi görürken, diğer meslektaşlarımız evlerinde tedaviye devam ediyor. Arkadaşlarımızın sağlık durumlarında endişe edecek bir durum yok” dedi.

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Demir şöyle devam etti: “Martın ilk haftasına kadar toplumsal olarak maalesef yanlışlarımız oldu. Şubat sonundan itibaren martın başına kadar yurt dışından gelen vatandaşlar rapor almak için aile hekimliğine müracaat ettiler. Bu sırada merkezde muayene için bekleyen yaşlılar ile temas edenler oldu. Aile hekimleri olarak en büyük eksiğimiz tulum ve gözlük.”

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’ta aldığı kararla bu tarihten 14 gün öncesine kadar, riskli sayılan ülkelerde bulunan öğrenci ve çalışanların pasaportları ile aile hekimlerine başvurmaları halinde 14 gün izinli sayılmalarının önünü açan bir karar almıştı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da aile hekimlerinin elinde ‘corona’yı tespit edecek tanı kiti bulunmadığını, hastalığın sağlık çalışanlarına bulaşmasını önleyecek koruma malzemelerinin de bakanlık tarafından kendilerine verilmediğini belirterek, bu kararın hastalığın daha da yayılmasına yol açabileceğine dair uyarmıştı.