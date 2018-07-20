İstanbul’da 220 bin boş konut satılmayı bekliyor: En çok Esenyurt’ta, en az Adalar’da

İstanbul’da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711’i buldu. Esenyurt 32 bin 648 konutla başı çekiyor.

AA’nın Endeksa’nın 440 bin verinin incelendiği ‘İstanbul’da Güncel Satılık Konut Stoğu’ başlıklı araştırmasından aktardığına göre kentte geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Son bir buçuk yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

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Zirvedeki Esenyurt’u 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor.

Sancaktepe 9 bin 760, Beylikdüzü 9 bin 381, Kadıköy 8 bin 913, Maltepe 8 bin 827, Ümraniye 7 bin 884, Bahçelievler 7 bin 30, Tuzla 6 bin 499, Kartal 6 bin 214, Eyüpsultan 5 bin 646, Çekmeköy 5 bin 553, Sultangazi 5 bin 356, Ataşehir 5 bin 159, Avcılar 5 bin 154, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor

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En az boş konutun bulunduğu ilçeler

Araştırmaya göre satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekiyor. Adalar’ı 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa’da 4 bin 991, Kağıthane’de 4 bin 919, Büyükçekmece’de 4 bin 776, Fatih’te 4 bin 529, Silivri’de 3 bin 949, Üsküdar’da 3 bin 809, Arnavutköy’de 3 bin 700, Şişli’de 3 bin 559, Esenler’de 3 bin 400, Zeytinburnu’nda 3 bin 192, Bakırköy’de 3 bin 60, Bayrampaşa’da 2 bin 866, Güngören’de 2 bin 691, Sarıyer’de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.