İstanbul’da, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü, 15 Ocak’tan itibaren toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak

İstanbul’da, İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla, 15 Ocak’tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin toplu ulaşım kullanması yasaklandı.

Fotoğraf. DHA (arşiv)

Toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üstündeki grup 10.00 ila 13.00, 20 yaş ve altındakiler ise 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

HES kodu eşleşmesi için de son gün

Bu iki yaş grubuna İstanbul’da toplu taşıma yasağının başlayacağı 15 Ocak, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünün de başlayacağı gün. O tarihe kadar İstanbulkartlara HES kodu eşleşmesi yapılmak zorunda. Eşleşmesi yapılmayan kartlar toplu ulaşım araçlarında kullanılamayacak.

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.