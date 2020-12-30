İstanbul’da 2.5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul’un 39 ilçesinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 2.5 ton sahte içki ele geçirildi. Sekiz şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi 39 ilçede ‘merdiven altı’ diye tabir edilen sağlıksız yerlerde sahte içki üretimi yapan işyeri ve depolara yönelik operasyon düzenledi.

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Ekipler, sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarda, 788 iş yerini denetledi. 2.5 ton sahte içkinin yanı sıra çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, dolu ve boş içki şişeleri, bir av tüfeği, bir pompalı tüfek, bir tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Operasyonlarda, ikametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan sekiz kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün Kumkapı’daki deposunda basına sergilendi.

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Bodrum katında üretim

Bilecik’te ise evinin bodrum katında sahte içki üreten şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sıklaştırdığı denetimler kapsamında, Kayhan Mahallesi’nde sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen H.K.’nın evine operasyon düzenledi.

150 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.