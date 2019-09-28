İstanbul’da 18 ‘gaybubet evi’ne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul’da, sözlük karşılığı ‘yok olma, bulunmama durumu’ olan, FETÖ’nün ‘güvenli evleri’ olarak nitelendirilen ‘gaybubet evleri’ne düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt üyesi ve yöneticisi suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin, ‘gaybubet evleri’nde saklandıklarını tespit etti. İl genelinde çeşitli ilçelerde bulunan 18 adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. 12 kişinin yanı sıra bu adresler dışındaki bir evde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı.

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13 şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.