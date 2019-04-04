İstanbul’da 15 ilçede oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Seçimin ardından AKP 39 ilçenin tamamına geçersiz oyların yeniden sayılması için başvurmuş, 15 ilçe seçim kurulu bu başvuruyu reddetmişti.

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Alınan yeni karar gereğince, eğer bir torbada hem geçerli hem geçersiz oy varsa, o torbadaki bütün oylar sayılacak.

CHP’nin resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’dan 19 bin 552 oy önde olduğunu açıklamıştı.