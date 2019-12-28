İstanbul’da, 1400 adrese eş zamanlı operasyon: 274 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, dün gece, İstanbul’daki 1400 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kişileri yakalamak için düzenlenen operasyonda 274 gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 415 ekip ve 967 personel görev yaptı. Gözaltına alınanların 56’sının yaralama, 37’sinin hırsızlık, 21’inin dolandırıcılık, 21’inin tehdit, 14’ünün mala zarar verme, yedisinin görevi yaptırmama, altısının cinsel saldırı, beşinin yağma ve gasp, beşinin sahtecilik, dördünün yaralama ve ölüme neden olma, ikisinin uyuşturucu madde ticareti, ikisinin kaçakçılıkla mücadele kanununu ihlal, ikisinin kesici ve delici alet bulundurma, birinin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve 91 kişinin diğer suçları işlemekten hüküm giydiği veya arandığı belirtildi.

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Gözaltına alınan iki kişinin 20 yıla kadar, altı kişinin 10 yıla kadar, 36 kişinin beş yıla kadar, 68 kişinin ise iki yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Operasyonda, ayrıca, bir adet ruhsatsız silah ve silaha ait bir adet şarjör, altı adet mermi, 18 şişe kaçak alkol ele geçirildi.