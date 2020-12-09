İstanbul’da 135 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği’nin internet sitesindeki yazılı açıklamaya göre, İstanbul’un Maltepe ve Beykoz ilçelerindeki birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 135 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Sitede yer alan bilgilere göre, valiliğin soruşturması sonucu alınan ilk bilgi farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı yönünde. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir.

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Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır.”