İstanbul’da 121 fırın denetlendi, 93’üne ceza kesildi

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde denetlenen 121 fırından 93’üne ceza kesildi.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul’da ekim ayında 200 gramlık ekmeğin fiyatı, zam yapılarak 1.25 liradan 1.5 liraya yükseltilmişti. Ancak geçen günlerde çıkan haberlerde, bazı fırınlarda ekmeğin 2 liraya satıldığı belirtilmişti.

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Valiliğin açıklamasına göre, 16 ekip halindeki 48 personel, ilçedeki fırınlara giderek ekmek için gramaj-fiyat ve tarife denetimi yaptı.

Ekipler, 16 Ekim’deki karar uyarınca, 1 kilogram ekmeğin 7.5, 200 gram ekmeğin ise 1.5 liraya satılıp satılmadığını kontrol etti.

Denetimde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında ise ekmeğin olması gerekenden yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.

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Ceza kapıda

Fiyat-gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin lira olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54’üncü maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 lira ceza uygulandı.

Valilik, kentteki 2 bin 579 fırının tamamının denetleneceğini belirterek, fırıncılara “Ekmeğinizle ve vatandaşın ekmeğiyle oynamayın” diye seslendi.