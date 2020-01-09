İstanbul’da 1134 tarihi eser ele geçirildi: Bir şüpheli gözaltında

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 1134 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Şişli semtinde üç farklı adrese düzenlenen baskınlarda Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Ermeni ve M.Ö 2. ve 1. yüzyıl dönemlerine ait, aralarında ‘Meryem Ana-Çocuk İsa’, havarilerin resmedildiği ikonalar, Selçuklu motiflerinin işlendiği şamdanlar, Anadolu’nun tarihi geçmişini yansıtan ve döneminin nadide parçaları, taşınmaz kültür varlıklarından sökülme steller, sikke, çini ve bordür olmak üzere toplam 1134 parça tarihi eser ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan tarihi eser kaçakçısının, Üsküdar ilçesindeki Silahtar Abdurrahman Ağa Camisi’nden 2017’de çalınan iki manevi eserle ilgili önceden gözaltına alınıp soruşturma sonunda serbest bırakıldığı belirtildi.