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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 108 metrelik yük gemisi karaya oturdu

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi sahiline sürüklenen yük gemisi karaya oturdu.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Ahırkapı açıklarında demirli ‘Streamline’ isimli kargo gemisi, fırtına nedeniyle bugün saat 15:00 sıralarında kıyıya doğru sürüklendi.

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Morini Limanı’na kayıtlı, Komorlar Birliği bandıralı 108 metrelik gemi, sancak tarafından karaya oturdu.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün üç kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın iki botu, tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ise gemide iki personel bulunduğunu ve çevre kirliliği oluşmadığını bildirdi.

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