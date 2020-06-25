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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 10:00 ile 16:00 arası vapur ücreti 31 Ağustos’a kadar 5 kuruş

İstanbul’da, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve trafik yükünü hafifletmek amacıyla Şehir Hatları vapurlarının ücreti, 31 Ağustos’a kadar saat 10:00-16:00 arasında 5 kuruşa düşürüldü.

Fotoğraf: sehirhatlari.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan kararı Twitter hesabından duyurdu:

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“Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük.

Adalar’a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak. 

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