İstanbul’da 10:00 ile 16:00 arası vapur ücreti 31 Ağustos’a kadar 5 kuruş

İstanbul’da, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve trafik yükünü hafifletmek amacıyla Şehir Hatları vapurlarının ücreti, 31 Ağustos’a kadar saat 10:00-16:00 arasında 5 kuruşa düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan kararı Twitter hesabından duyurdu:
“Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük.“
Adalar’a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.