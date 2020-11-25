İstanbul’da, 10 ayda 17 bin 697 yangın: Yüzde 67’sinin nedeni elektrik kontağı ve sigara

İstanbul İtfaiyesi, bu yılın ilk ayında kentte 17 bin 697 yangın çıktığını, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7.6 düşüş olduğunu açıkladı. Yangınların yüzde 67’sine sigara ve elektrik kontağı neden oldu.

Fotoğraf: DHA

İtfaiyenin kentteki yangınlarla ilgili raporundan öne çıkanlar şöyle:

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*İstanbul İtfaiyesi, 2020 yılının ilk 10 ayında yangın, sıkışmalı trafik kazası, can kurtarma, su baskını gibi toplam 55 bin 419 olaya müdahale etti.

*Geçen yılın ilk 10 ayında 19 bin 161 yangın çıktı.

*Sigaranın neden olduğu yangın sayısı toplamın yüzde 40.55’ini oluşturuyor. Elektrik kaynaklı yangınların oranı yüzde 26.

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*Yangınların yüzde 2.6’sına evde ateşle oynayan çocuklar neden oldu.

*Yangınların yüzde 68.5’i Avrupa yakasında, yüzde 31.5’u ise Anadolu yakasında meydana geldi.

Avrupa’da Esenyurt, Anadolu’da Pendik

*Avrupa yakasında en çok yangın çıkan ilçe Esenyurt, Anadolu yakasında ise Pendik olarak kaydedildi.

*Avrupa yakasında en az yangının çıktığı ilçe Bakırköy. Anadolu yakasında ise Adalar.

*2020 yılının ilk 10 ayında, İstanbul İtfaiyesi’nin olay yerine ortalama ulaşma süresi 5 dakika 41 saniyeydi.

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak şunları söyledi: “İtfaiye Daire Başkanlığı’nın iki ana müdahale müdürlüğü var. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlükleri. (…)

124 itfaiye istasyonu var, Tuzla’dan ve Çatalca Binkılıç köyüne kadar dağılmış itfaiye istasyonlarımız var. Bunların 97 tanesi profesyonel, 27 tanesi de gönüllü itfaiye istasyonları.”

‘Araçları park ederken dikkat’

Yangına müdahale için yola çıkan ekiplerinin, çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ve bunun da olay yerine ulaşma süresini uzattığını anlayan Albayrak, toplumu araçlarını park ederken bir itfaiye aracın geçebileceği mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Özellikle Tarihi Yarımada gibi böyle eski yerleşim alanlarında sokakların, caddelerin daha dar olduğu yerlerde, küçük itfaiye araçlarına ihtiyaç duyduklarını belirten Albayrak, “İnşallah 2021’de, manevra kabiliyeti yüksek, ebatları daha küçük araçlarla en kısa sürede olay yerine ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Albayrak, topluma, deprem, pandemi, salgın ve diğer doğal afetler konusunda eğitim verdiklerinin de altını çizdi.