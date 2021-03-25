İstanbul’da 1 milyon 195 bin ‘geniş tanımlı’ işsiz: 552 bin genç ne eğitim ne istihdamda

İstanbul İstatistik Ofisi’nin verilerine göre kentte 15-24 yaş arası 552 bin genç ne eğitimde ne de istihdamda. İşsizlik oranında en yüksek artış, yüzde 30.8 ile 20-24 yaş arasında.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehir belediyesinin İstanbul Planlama Ajansı bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yararlanarak ‘Mart 2021 İşgücü Piyasası Bülteni’ni hazırladı.

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2020 yılında, İstanbul’da işgücü piyasasındaki gelişmelerden öne çıkan rakamlar şöyle:

Resmi işsizlik oranı 0.2 puan azaldı

Resmi işsizlik oranı, yıllık 0.2 puan azalarak yüzde 14.7 oldu. İşsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 84 bin kişi düşerek 926 bine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı artarak yüzde yıllık 13.7’ye yükselirken kadınlarda azalarak yüzde 16.8 oldu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 18.2

İş bulma ümidi olmayanlar ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanların da işgücüne dahil edilmesiyle birlikte hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı, yüzde 18.2 olarak kaydedildi. Geniş tanımlı işsizlik oranına göre İstanbul’daki toplam işsiz sayısı, 1 milyon 195 bin.

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15-24 yaş arasında geniş tanımlı işsizlik yüzde 30

15-24 yaş aralığında olup eğitim almayan ve herhangi bir işte çalışmayan gençlerin sayısı 2019 yılında 579 bin iken 2020 yılında 552 bine geriledi. Aynı yaş aralığındaki kişilerde resmi işsizlik oranı yüzde 25.6, geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 30 olarak ölçüldü.

Üniversite mezunlarında resmi işsizlik yüzde 13

2020 yılında, bir önceki yıla göre işsizlik oranında en yüksek artış, 20-24 yaş grubunda yaşandı. Resmi işsizlik oranı yüzde 26.7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30.8 olarak belirlendi. Resmi işsizlik oranı, üniversite mezunlarında yüzde 13, lise mezunlarında yüzde 17.7; geniş tanımlı işsizlik oranı ise üniversite mezunlarında yüzde 15.4, lise mezunlarında yüzde 21.5 olarak belirlendi.

İşgücüne katılanların sayısı yüzde 7.4 azaldı

İşgücüne katılan kişi sayısı yüzde 7.4 azalarak 6 milyon 289 bin kişiye geriledi. İşgücüne katılma oranı, İstanbul’da, kadınlarda yüzde 33.6, erkeklerde yüzde 71.9 oldu.