İstanbul’da 1 Mayıs: Adres Maltepe

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe’deki miting meydanıydı.

Diken, Maltepe’den gelişmeleri dakika dakika aktardı.

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14.42 Miting alanına girişte çıkan arbedede altı kişi gözaltına alındı.

DHA’nın haberinde “LGBTİ üyesi bir kişi, kendisini erkek polise aratmak istemedi. Grup ile polis arasında gerginlik çıktı” bilgisi yer aldı.

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İstanbul Maltepe’de #1MAYIS miting alanına girmek isterken erkek polise üstünü aratmak istemeyen lgbti kolektifine polis saldırdı. Öğrenci Kolektiflerinden 4 arkadaşımız gözaltına alındı. — Öğrenci Kolektifleri (@kolektifler) May 1, 2018

14.32 Tiyatrocu Genco Erkal sahneye çıkarak kalabalığa seslendi.

14.15 DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu: “Bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Yalnız ve çaresiz değiliz. Bu ülkeyi ayrıştıranları Kürt ve Türk işçilerinin mücadelesi durduracak. Bu meydandaki tablo 24 Haziran ve sonrasında devam edecek olanın fotoğrafıdır.”

13.39 Mitinge katılan protokol için ayrılan alana, tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının yer aldığı döviz de kondu.

13.37 Antikapitalist Müslümanlar üyesi bir grup, iş cinayetlerinde can veren işçiler için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup daha sonra ‘Emeğin dili, dini, rengi, ırkı yoktur’ ve ‘Mülk Allah’ındır’ yazılı pankartlar açarak Saraçhane Parkı’na doğru yürüyüşe geçti.

Grup yürüyüş boyunca, ‘Allah, ekmek, özgürlük’ ve ‘Zulme karşı omuz omuza’ sloganları attı. Antikapitalist Müslümanlar Maltepe’ye gitti.

13.05 Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, alana ‘Gazetecilere özgürlük’ yazılı bir pankartla girmek istedi.

Ancak polis pankartı içeri almadı. Grupla polis arasındaki görüşmenin ardından pankarta izin çıktı.

Alana onca pankart girdi Dışarıdaki Gazeteciler’ın •gazetecilere özgürlük” yazılı pankartımız durduruldu onay bekliyor #1Mayis pic.twitter.com/7AU4oa2rIr — elif ılgaz (@elifilgaz) May 1, 2018

12.52 Kitleler halinde gruplar alana gitmeye devam ediyor.

12.34 CHP kortejine milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleri katıldı.

Kartal sahilde toplanan kortejin uzunluğu 5 kilometreyi buldu. CHP’liler sıklıkla ‘Yaşasın 1 Mayıs direnişimiz’, ’Ya hep beraber ya hiç birimiz’ ve ‘Direne direne kazanacağız’ sloganlarını attı.

Grubun alana yaklaştığı sırada bazı partililer meşaleleri yakınca etrafı dumanlar kapladı. CHP’liler daha sonra arama noktasında üst aramaları yapıldıktan sonra alana alındı.

10.48 Alana girişler başladı. İlk olarak bir grup HDP’li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı. Polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

10.08 Yürüyüş yapacak gruplar Drama Köprüsü girişinde toplanmaya başladı. Dövizlerini ve afişlerini hazırlayan gruplar halay çekti.

09.00 Büyük miting öncesi alana çıkan yollarda önlem alındı. Piri Reis Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın kesiştiği yol araç trafiğine kapatıldı. Alana gidenler güvenlik aramasından geçiriliyor.