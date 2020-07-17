İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bugün yapılan oturumla, ‘İstanbul’da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi’ maddesini oybirliğiyle onayladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önemli seçim vaatlerinden birisi daha hayata geçmiş olacak.

Fotoğraf: AA

İBB Meclisi, pandemi koşulları sebebiyle Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde temmuz ayı dördüncü birleşimiyle toplandı.

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İBB Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla, İstanbul’daki 1 milyon 160 bin çocuğun annelerine, ücretsiz ulaşım kartı verilecek. Teklif ilk olarak, 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme gelmişti. İBB Meclisi’nde Sayıştay’dan olumlu görüş alınması şartı ile annelere ücretsiz kart verilmesi teklifi uygun bulunmuştu.

Bunun üzerine İBB yönetimi, Sayıştay Başkanlığı’na yazı gönderdi. Sayıştay’dan gelen görüş yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

“Kamu kurum ya da kuruluşlarına istişari mahiyette bir görüş bildirme görevimiz bulunmamaktadır. Bu konuda görüş veremeyeceğiz.”

Sayıştay’ın yazısından sonra konu bugün meclis gündeminde değerlendirildi. Hukuk, Halkla İlişkiler, Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonları’nda, dört yaş ve altında olan çocukların annelerine ücretsiz ulaşım kartı verilmesi ve toplu taşıma kuruluşlarının ücretsiz taşıma nedeniyle uğradıkları kayıpların belediye bütçesinden karşılanması, Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu. Karar, mecliste grubu olan partilerin oyları ile kabul edildi.

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Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkı süresini uzattı

İBB Meclisi bugünkü oturumunda, sağlık çalışanlarının toplu taşım araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanma süresini uzattı. Sağlık çalışanları, alınan uzatma kararıyla 31 Ağustos’a kadar bu imkanlardan faydalanabilecek.

İBB Meclisi’nin 11 Mayıs 2020 tarihli kararıyla sağlık çalışanları, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya başlamıştı. Sağlık çalışanları ayrıca, İBB iştiraki İSPARK’ın otoparklarını da ücretsiz olarak kullanabiliyordu.

Salgın riskinin yoğun olarak devam ettiği İstanbul’da, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yeni bir teklif hazırladı. Hazırlanan raporda; İstanbul’da sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz olarak kullanma süresinin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılması yönünde karar alınması talep edildi. İBB Meclisi de komisyonlar tarafından uygun bulunan teklifi bugünkü oturumunda, oybirliğiyle kabul etti.