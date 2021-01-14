İstanbul’a yılın ilk karı düştü

Geçen haftaya kadar ‘kurak’ günler geçiren İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul’da geçen haftaya kadar baraj doluluğu yüzde 20’nin altındaydı. Hafta sonuna doğru başlayan yağışların ardından doluluk yüzde 25 seviyesine yükselmişti. Kentte kar yağışının yarın başlaması bekleniyordu.

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Ajansların aktardığına göre bugün öğle saatlerinde Anadolu Yakası’ndaki Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde kar yağışı başladı.

Bölgede kimi zaman sulu kar, kimi zaman da lapa lapa kar yağışı görüldü.

Avrupa Yakası’ndaki Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde de hafif şiddette yağış görüldü.

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Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yollara tuzlama ve kar küreme araçlarını yerleştirdi.