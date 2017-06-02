İstanbul’a yaz ayları için dört yeni vapur hattı

İstanbul’a dört yeni vapur hattı geliyor.

Şehir Hatları’nın yeni hatları, 5 Haziran-17 Eylül tarihleri için geçerli olacak.

Yeni seferler, Eminönü-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar, Bostancı-Karaköy ve tarifeli hale getirilen Ortaköy-Üsküdar. Bostancı-Karaköy, hafta içi saat 06.45-19.20 arasında hizmet verecek.

Üsküdar-Eyüp hattı

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri de 12 Haziran-27 Ağustos tarihlerinde Poyraz’a kadar uzatıldı.

Sedef Adası seferleri, her gün Bostancı’dan Büyükada’da ücretsiz aktarmalı olarak iki gidiş iki dönüş şeklinde yaz boyu devam edecek.

Bir süredir bakımda olan tarihi Fener ve Balat iskeleleri de Üsküdar-Eyüp hattında hizmet vermeye başlayacak.