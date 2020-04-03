İstanbul’a özel önlemler: Sokağa çıkma yasağının kapsamı genişleyebilir

Corona virüsüyle mücadele kapsamında İstanbul’a özel önlemler alınması planlanıyor. Sokağa çıkma yasağında yaş sınırları güncellenebilir. Özel araçların tamamen yasaklanması gündemde.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı. Toplantıda özel araçların birkaç gün içinde tamamen yasaklanabileceği belirtildi.

Reklam

Ayrıca sokağa çıkma yaş sınırlarının güncellenmesi de gündemde. 65 olan yaş sınırının 60’a indirilmesi planlanırken, 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulaması da değerlendirildi.