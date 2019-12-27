İstanbul’a mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul’da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca’da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
SON HABERLER
Genco Gülan: Papaz da her zaman pilav yemez!
Akademisyen ve aynı zamanda yılda en çok sergi açan sanatçı rekorunun sahibi, geçen yıl Milliyet Sanat Dergisi’nin düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasında dereceye giren Gülan ile gündemi değerlendirdik.
Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia ayıbı
Bugün, Wikipedia’ya getirilen erişim engelinin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar veren AYM bu karar için iki yıl sekiz ay bekledi. Kararın şimdi alınmasının en önemli nedeni Wikipedia’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş ve AYM’nin, Avrupa Konseyi’yle Türkiye’yi karşı karşıya getirmemek için AİHM’den önce karar alma zorunluluğu hissetmiş olması.
Vatan size minnettar
Çok heyecanlanıyorum ben böyle şeyleri görünce, yaşayınca. Çığlık atmak geliyor içimden. Akıl almaz işlerin olduğu Türkiye’de, aslında ne denli güçlü bir tarihsel birikimin, nasıl yok edilemez bir ‘itiraz’ kültürünün ‘de’ var olduğunu, o kültürün tortusunun bir yerlerde sessiz sedasız beklerken bir vesileyle ortaya çıkıverdiğini görmek, beni mutluluktan uçuruyor.
Karadeniz’de üç gün süren yangının yarattığı tahribat görüntülendi
Karadeniz bölgesinde üç günde 85 noktada çıkan orman yangınlarının yarattığı tahribat fotoğraflandı. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane kentlerinde orman ve örtü yangınları çıkmış, 21 ev yanarken, yaklaşık 280 hektar orman ve tarım arazisi küle dönmüştü. Kontrole alınan yangına, bahçelerde yakılan anızlardan sıçrayan ateşin neden olduğu ortaya çıkmış, yedi kişiye yasal işlem başlatılmıştı. […]
Elazığ’da peş peşe depremler: Çevre kentlerde de hissedildi
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından saat 10:09’da 2.6, saat 10:11’de 3.8, saat 10:16’da 1.7, saat 10:23’te de 3.5 büyüklüğünde dört deprem daha oldu.