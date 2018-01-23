İstanbul’a kar gelmiyor: Cumadan sonra yağış kesilecek, sıcaklık artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul’da cumadan sonra yağışların kesileceğini ve sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek, mevsim normallerinde sıcaklıklar beklediklerini kaydetti.

AA’nın haberine göre, İstanbul’da beklenen hava durumuna ilişkin bilgi veren Kocaman, başta Marmara olmak üzere tüm yurtta havanın soğuduğunu dile getirdi.

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Rüzgarın kuzeye döndüğünü belirten Kocaman, “Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek” diye konuştu.

Önümüzdeki üç gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini veren bölge müdürü şöyle devam etti: “Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara’da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya’da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekliyoruz.”

Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

İstanbul için hava durumunun cumaya kadar akşam 1-2, gündüzleri 4-5 derece olacağını belirten Kocaman, “İstanbul’da cumadan sonra yağışlar kesilecek ve sıcaklıklar artmaya başlayacak. Mevsim normallerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Denizlerde kuzeyli kuvvetli rüzgarların devam edeceğini söyleyebiliriz. Sonrasında ise ciddi bir rüzgar beklemiyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 23-29 Ocak tarihlerinde hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinden 5-9 derece daha düşük olarak bekleniyor.

İstanbul’da bugün gece saatlerinde sıcaklığın 1-2 derecelere düşmesi öngörülüyor.

Söz konusu kesimlerde yarın ve ertesi gün de karla karışık yağmur tahmini yapılırken, sıcaklıkların salı 3-4, çarşamba 2-5, perşembe 1-7, cuma 0-5, cumartesi 1-7 dereceler civarında seyredeceği bilgisi verildi.