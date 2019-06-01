İstanbul’a ilk dört ayda 4.4 milyon turist geldi; Almanlar ilk sırada

İstanbul’a 2019 yılının ilk dört ayında gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 4 milyon 399 bine yükseldi. Bu, ocak–nisan dönemleri göze alındığında son beş yılın en yüksek rakamı.

Fotoğraflar: DHA

Havayolu ile gelenlerde yüzde 16.3, deniz yolu ile gelenlerde yüzde 6.1 artış olurken uçakla gelmeyi tercih edenlerin yüzde 23’ü Sabiha Gökçen, yüzde 20’si İstanbul Havalimanı’nı ve yüzde 57’si Atatürk Havalimanını kullandı. Atatürk Havalimanı’ndan 2 milyon 501 bin kişi, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 1 milyon 10 bin 814 kişi, İstanbul Havalimanı’ndan ise 874 bin 97 kişi giriş yaptı. Türkiye’ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.

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Kente gelen turistlerin hangi ülkelerden geldiğine bakıldığında ise birinci sırada 315 bin kişiyle Almanlar yer alırken ikinci sıraya 267 binle İranlılar yerleşti. İlk 10’da yer alan ülkeler ve gelen turist sayıları şöyle sıralandı:

Almanya: 315 bin 143 (yüzde 9.5 arttı) İran: 267 bin 44 (yüzde 20,9 azaldı) Rusya Federasyonu: 227 bin 637 (yüzde 17 arttı) Irak: 174 bin 223 (yüzde 32.2 arttı) Fransa: 151 bin 266 (yüzde 22.2 arttı) İngiltere: 140 bin 810 (yüzde 5.3 arttı) Ukrayna: 116 bin 112 (yüzde 34.9 arttı) ABD: 115 bin 704 (yüzde 6 arttı) Çin Halk Cumhuriyeti: 111 bin 629 (yüzde 1,9 arttı) Suudi Arabistan: 110 bin 274 (yüzde 29,4 azaldı)

Arap turist sayısı arttı

Arap turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 17.4 artarak 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya geriledi. Listenin zirvesine 174 bin 223 turistle Iraklılar yerleşti. Üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.