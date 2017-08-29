İstanbul’a fırtına yaklaşıyor: Rüzgarın hızı 75 km’yi bulabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini duyurdu.

Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgarın şiddetini akşam saatlerinde fırtına seviyesine çıkarması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek Yıldız – Poyraz fırtınasının 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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Fırtınanın Çarşamba gününün ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Toptaş da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını hatırlatarak, “Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul’da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız” dedi.