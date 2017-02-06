İstanbul’un 11 ilçesinde 8 ve 9 Şubat’ta elektrik kesintisi var

İstanbul’un Avrupa yakasında yedi, Anadolu yakasında dört olmak üzere 11 ilçesinin bazı mahallelerine bakım ve onarım çalıştırmaları kapsamında 8 ve 9 Şubat’ta elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 8 Şubat gecesi 22.00’den ertesi gün sabah 06.00’ya kadar çeşitli saatlerde elektrik verilemeyecek.

Sonraki gün, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Fatih, Silivri, Esenyurt ve Eyüp ilçelerinin de bazı semtlerine 08.00-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Şubat’ta Ataşehir ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-12.00, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin bazı mahallerinde ise 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Üsküdar ilçesinin de bazı semtlerine 11.00-13.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.