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İstanbul’a avantajla: Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Sturm Graz’ı 2-1 mağlup etti 

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Fotoğraf: Fenerbahce.org

Graz Liebenau Stadyumu’nda oynanan maçın 10’uncu dakikasında Hierlander’in golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 29’uncu dakikada Maresic (kendi kalesine) ve 35’inci dakikada Roman Neustadter’in attığı gollerle üstünlüğü yakaladı.

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Bu maçın rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

‘İyi bir başlangıç yaptık’

Sturm Graz karşısında etkili oyunuyla öne çıkan Alper Potuk, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “Kendimi fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladım. Özgüvenimiz de hocamızın desteğiyle yerine geliyor. İyi bir başlangıç yaptık” dedi.

 

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