CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ 17’nci gününü geride bırakırken, kortej varış noktası olan İstanbul’a yaklaşıyor. (Fotoğraf: DHA)
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İşte bir karayolu, ‘forum’ oluverdi…
Yürüyüş yazılarına devam.
Eşine dışkı yedirmeye çalışan işkenceci koca ‘eziyet’ten tutuklandı
Ağrı’nın Pantos ilçesine bağlı Andaçlı köyünde 20 yaşındaki eşi C.Ş.’ye işkence yaparak çocuğunun bezindeki dışkısını zorla yedirmeye çalışan 26 yaşındaki Mehmet Şakir Ş. tutuklandı.
‘Hız koridoru’ uygulaması başladı: Ortalama hıza bakılarak ceza kesilecek
Yeni uygulamayla sürücülerin otoyollardaki ortalama hızlarına bakılarak ‘hız ihlali’ cezası yazılacak.
Katar’ın nihai kararı: Körfez’in listesini reddediyoruz, Türk üssü kapanmayacak
Katar, ülkeye abluka uygulayan Körfez ülkelerinin taleplerini reddetti.
Şüpheli aranıyor: Taksim’de otelden otomatik düzenekle siyasi bildiri ‘yağdı’
Taksim’deki bir otel odasında kurduğu otomatik düzenekle caddeye siyasi bildiri ‘yağdıran’ şüpheli aranıyor.