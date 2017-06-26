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İstanbul’a adım adım: ‘Adalet Yürüyüşü’nden 12’nci gün notları


 

CHP’nin Ankara’dan başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 12’nci gününü geride bıraktı.

Fotoğraflar: DHA

Yürüyüşün önderliğini yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her sabah olduğu gibi bugün de yürümeye başlamadan önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamadan sonra CHP lideri ve beraberindekiler kamp alanından yola çıkarak D-100 üzerinden Bolu dağına doğru yürümeye başladı.

Kortejde otobüslerle bölgeye gelen partililer ve vatandaşlar yerini alırken, Kılıçdaroğlu’na kızı Aslı Nadir, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’na güzergah boyunca yol kenarında bekleyen yurttaşlar destek verdi. CHP lideri zaman zaman durarak yurttaşlarla bayramlaştı.

Yürüyüşe ilk mola 5,5 kilometrenin ardından Abant kavşağında verildi.

Bol bol sıvı tüketti

Buradaki aranın ardından yeniden yola koyulan kortej, 900 rakımlı Bolu dağına tırmanışa geçti. Elmalık köyündeki üst geçitte toplanan bir grup Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Grubu polis uzaklaştırdı.

Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla sıvı aldığı görülürken, yürüyüşe katılanlarla tepki gösteren araçtaki kişiler arasında ‘arbede yaşandı.’ İtiş kakış sırasında aracın camları kırıldı. Yine polisin müdahalesiyle araç uzaklaştırıldı.

CHP lideri, ilk moladan sonra 6,5 kilometre yürümesinin ardından Bolu dağındaki Köroğlu tesislerinde bir mola daha verdi.

Vekiller için önlem

Tesislerde yapılan merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısından, yürüyüşteki 25 milletvekiline ‘görevli’ yazan yelek giydirilmesi kararı çıktı. Ayrıca vekillerin kortejde ‘aralara yerleştirilmesi’ de kararlaştırıldı.

Yeniden yola çıkmadan önce açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şunları kaydetti: “Bundan sonra arabayla gelip yanımızda durup bize saldırsalar dahi karşılık vermeden yürüyüşe devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu kitleyi asla ve asla barışçıl bir yürüyüş yapan, adalet talebini dile getiren kitle olmaktan farklı gösterecek başka başka sloganlar, çok sevdiğimiz slogan dahi olsa, sadece ya ‘Adalet adalet’ ya da ‘Hak, hukuk, adalet’ diye bağırıyoruz. Sayın genel başkanın hepinizden özel ricası budur. En sevdiğiniz slogan dahi olsa bu bir partiye ait yürüyüş olmadığı için her farklı slogan kitleyi biraz azaltabilir. Birilerinin gönlünü kırabilir. Yürüyeceğiz, vardığımız yerde milyonlar olacağız. Bugünkü varlığımızı tarih unutmayacak.”

Bolu dağında kamp

Daha sonra Kılıçdaroğlu bugünkü yürüyüşün üçüncü etabına ‘Hak hukuk adalet’ sloganı atarak başladı.

Yürüyüşün bu bölümünde, AKP’nin kurucularından Abdüllatif Şener de ‘Adalet’ yazılı bir döviz taşıyarak Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Bolu dağı zirvesinden inişe geçen CHP lideri, yol kenarında AKP bayrağı açan gruba alkışlarla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, üçüncü etapta da 6 kilometre yürüyerek günü tamamlamış oldu.

Düzce il sınırına giren CHP lideri, Bolu dağında bulunan Varan tesislerindeki kampta geceyi geçirecek. Kılıçdaroğlu DHA’nın hesabına göre bugün 18 kilometre yürümüş oldu.

Yürüyüşün, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu İstanbul’daki Maltepe Cezaevi önünde 9 Temmuz’da son bulması planlıyor.

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Akşam Postası / 26 Haziran 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.

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