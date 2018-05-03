İstanbul yeşil alanda sonuncu çıkınca Uysal: Bazıları etraftaki ormanı da hesaba katıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, dünyadaki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmada kişi başına düşen yeşil alan sıralamasında İstanbul’un 49’uncu sırada yer alması üzerine, İstanbul’da orman alanlarının yeşil alanlara dahil edilemediğini savunarak, “Vatandaş gidip kullanabiliyorsa yeşil alana dahil etmek lazım. Dünyada orman alanları bazı yerler ediyor ama yeşil alana dahil etmemek gerekiyor” dedi.

Hollanda merkezli seyahat sitesi TravelBird’ün araştırmasına göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda’nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49’uncu sırasında yer almıştı.

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İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alanın 4.9 metrekare olduğu saptandı.

Atina 48’inci, Tokyo sonuncu

Reykjavik kentini ikinci sırada kişi başına 357 metrekare yeşil alan düşen Yeni Zelanda’dan Auckland takip etti. Üçüncü sırada ise Slovakya’nın başkenti Bratislava yer alırken, kentte kişi başına 333 metrekare yeşil alan düştüğü belirtildi.

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İlk üçü takip eden diğer kentler ise, Gotebourg, Sydney, Prag, Roma, Bern, Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında Japonya’nın başkenti Tokyo yer alırken, Tokyo’da kişi başına sadece 4.03 metrekare yeşil alan düştüğü görüldü.

Listenin 48’inci sırasında ise kişi başına 6.45 metrekare yeşil alan düşen Yunanistan’ın başkenti Atina bulunuyor.

‘İstanbul’umuza haksızlık etmememiz gerekiyor’

AA’nın haberine göre, araştırmayı yorumlayan Uysal, “Yabancı bir haber sitesinde çıkan haberde nüfusu 300-350 bin olan şehirleri esas alarak İstanbul ile kıyaslıyor. O şehirlerde 50 metreleri bulan yeşil alanlardan bahsedildiğinde haliyle İstanbul gerilere düşüyor. Bu doğru bir kıyaslama değil. İstanbul’u Türkiye’de de Bartın, Karabük ve Yalova gibi şehirlerle kıyaslarsak, o ilin çevresine, nüfusuna baktığımızda doğru bir kıyaslama olmaz. İstanbul eğer kıyaslanacaksa Roma, Atina ve Tokyo gibi tarihi büyük şehirlerle kıyaslanmalıdır. Roma’da kişi başına düşen aktif yeşil alan 10-12 metrekare, İstanbul ile aynı. Atina’da aktif yeşil alan beş metre, ancak etraftaki ormanları da yeşil alana dahil ederek ancak 10 metrekareyi geçebiliyor. Tokyo’da ise aktif yeşil alan yedi-sekiz metrekare. O zaman bizim İstanbul’umuza haksızlık etmememiz gerekiyor. Bizim ortalama aktif yeşil alanımız 12 metrekareyi buluyor” diye konuştu.