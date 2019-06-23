İstanbul belediye başkanını seçmek için ‘bir kez daha’ sandık başında

31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi, saat 08.00’de başladı. Seçmenler oylarını kullanıyor.

Fotoğraf: Reuters

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun 18 gün görev yaptıktan sonra mazbatasının geri alınarak, tekrarlanmasına karar verilen seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak.

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İstanbullu seçmen bugün sandıkta beş yıl boyunca İstanbul’da görev yapacak belediye başkanının seçecek. ‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel, bu isimlerin dışında da 17 bağımsız aday yarışıyor.

Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.”

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31 Mart’taki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor. 23 Haziran seçimi yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler de oy kullanamıyor.

İstanbullular saat 17.00’ye kadar oylarını kullanabilecek.

Fotoğraf: Reuters