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Derimod’un sahiplerinin miras davasında son sözü Yargıtay söyleyecek
Beş yıl önce vefat eden deri sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Yelmen’in vefatı öncesi el değiştiren çok sayıda değerli gayrimenkul ve şirket hissesi için yeğenleri birbirine düştü. Mirasçılardan birinin başvurusu üzerine açılan davada, istinaf mahkemesi tapu devirlerinin hileli olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Yargıtay kararı bozdu, istinaf direndi. Son söz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun.
Microsoft çalışanlarına haftada üç gün izin verdi, verimlilik yüzde 40 arttı
Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin verdi. Denemenin sonunda verimlilik yaklaşık yüzde 40 arttı.
Otomobil ve hafif ticari araç satışı ekim ayında yüzde 127.5 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç satışı, bankaların taşıt kredilerinde faizleri düşürmesinin ardından ekim ayında düşük baz etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı.
İkinci S-400’ün teslimi ‘ortak üretim’ konuları nedeniyle sarkabilir
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya’dan ikinci S-400 hava savunma sisteminin 2020 yılında teslim alınmasının öngörüldüğünü, ancak ortak üretim ve teknoloji transferi konuları nedeniyle takvimin sarkabileceğini söyledi.
İstanbul’un bazı ilçelerinde yarın 10 ila 20 saat su kesintisi yapılacak
İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Küçük Çamlıca Terfi Merkezi’nde yapılacak bakım–onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yarın (5 Kasım) saat 11:00’den itibaren bazı bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecek.