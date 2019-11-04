Beş yıl önce vefat eden deri sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Yelmen’in vefatı öncesi el değiştiren çok sayıda değerli gayrimenkul ve şirket hissesi için yeğenleri birbirine düştü. Mirasçılardan birinin başvurusu üzerine açılan davada, istinaf mahkemesi tapu devirlerinin hileli olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Yargıtay kararı bozdu, istinaf direndi. Son söz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun.