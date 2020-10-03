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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Mersin’de IŞİD operasyonu: 34 kişi gözaltında

İstanbul ve Mersin’de IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 34 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak’ta IŞİD adına faaliyet yürütüp Türkiye’ye kaçak olarak giren şüphelilere baskın yaptı.

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İstanbul’da 10 ilçede 14 adres eş zamanlı olarak gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Tamamı yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de de 10 gözaltı

Mersin’deki operasyonda da hakkında arama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı. AA’ya göre, daha önce aranan ancak ‘öldüğü değerlendirilen’ bir zanlı da yakalandı.

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