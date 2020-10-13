İstanbul ve İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonları: 121 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen ‘FETÖ’ye yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı. İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Toplamda 167 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan ‘örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları’, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli operasyon

‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

26 ilde çoğunluğu muvazzaf asker 110 kişinin gözaltına alınması için başlatılan polis operasyonunda, gözaltı kararı alınanlar arasında 16 pilot, albay ve yarbay rütbesinde askerler bulunuyor.

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Yeniden gözaltı

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu komutanı emir subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

Öztürk’ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve ‘FETÖ’ mensubiyetinden işlem görmüş askerlerle ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir başsavcılığına gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.