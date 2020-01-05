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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Balıkesir için kuvvetli sağanak, yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nin açıklaması şöyle: “Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara’da görülecek olan sağanak yağışların, İstanbul il geneli ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde (Bandırma, Marmara, Erdek, Manyas, Gönen) salı (07.01.2020) günü gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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