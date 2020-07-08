Asker uğurlamasına Türkiye’nin dört bir yanından kısıtlama

Uyarılara rağmen kalabalık grupların sosyal mesafeyi hiçe sayarak askere giden yakınlarını uğurlamaya devam etmesinin ardından İstanbul’da ve başkent Ankara’da getirilen yasak başka kentlerde uygulamaya başlandı.

Hatay, Kahramanmaraş, Kırşehir, Mersin, Malatya, Ardahan, Gümüşhane, Samsun, Denizli, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Ordu’dan, asker uğurlamasına kısıtlama getirildiğine dair peş peşe açıklama yapıldı.

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Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre yukarıda adı geçen illerin valilikleri, il hıfzısıhha kurulları kararı uyarınca, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu. Toplu uğurlama törenlerine, konvoy oluşturulmasına kesinlikle izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamalarda, ‘kontrolsüz kalabalık’ ifadesi kullanıldı ve bunun virüsün yayılması yönünde büyük risk oluşturduğu belirtildi.

Taahhütname alınacak

İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Ordu, Ankara, Malatya ve Bursa valiliklerinin açıklamalarında, askerlik yükümlülerinden sevk işlenleri yapılırken salgın önlemlerini ihlal edecek uğurlama, konvoydan kaçınılacağına dair taahhütname alınacağı belirtildi.

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Askerlik yükümlülerinden alınacak taahhütname şöyle olacak:

“İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi, mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler gerçekleştirmeyeceğimi, yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma, uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine bildireceğime, aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195. maddesi doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini, kabul, beyan ve taahhüt ederim.”

Tüm açıklamalarda kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı bildirildi. Sevk dönemlerinde denetimlerin artırılacağı belirtildi.