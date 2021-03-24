İstanbul ve Ankara’da kar yağışı: Kentler beyaza büründü

İstanbul ve Ankara’nın bazı bölgelerine gece ve sabah saatlerinde kar yağışı görüldü.
İstanbul’da çoğunluğu Anadolu yakası olmak üzere bazı ilçelerde sabah saatlerinde kar görüldü.
Anadolu Yakası’nda Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Kadıköy’de kar yağdı.
Kar nedeniyle evlerin çatıları ile otomobiller beyaza büründü.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 08.55’te trafik yoğunluğu yüzde 67’ye çıktı.
Otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
Ankara’da da kar yağışı gece saatlerinde başladı, kent beyaza büründü.