İstanbul ve Ankara’da geçici uçuş yasağı

İstanbul’da ve Ankara’da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

Havacılara iletilen bilgi notuna göre İstanbul’daki yasak, Büyükçekmece ilçesinden başlayıp Pendik ilçesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar olan geniş bir alanı kapsıyor.

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Notta şunlar kaydedildi: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları, ambulans, şehit nakli, arama-kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk-Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının VFR (görerek) tarfikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışa müsaade edilmeyecektir.”

Bugün saat 15.00’te başlayan yasak 16 Temmuz saat 03.00’e kadar sürecek.