İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyon: 69 kişi gözaltında

İstanbul ve Adana’da PKK’ya yönelik yapıldığı belirtilen eş zamanlı operasyonlarda 69 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da terörle mücadele ve istihbarat şube ekiplerinin değerlendirmesi sonucu 74 adreste 75 şüpheli belirlendi.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda terörle mücadele ekipleri 58 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, Vatan Caddesi’ndeki terörle mücadele şubeye getirildi, 17 şüpheliyse aranıyor.

Evlerde yapılan aramalarda biri kuru sıkı olmak üzere iki tabanca, bir pompalı tüfek, buna ait mermi ve fişekler, 100 gram kokain, iki litre benzin ve ‘örgütsel belge’ bulundu.

DHA, operasyonun ‘PKK’nın gelecek günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar’ neticesinde yapıldığını yazdı.

Dihaber’se operasyonun HDP ve DBP il ve ilçe yöneticilerine yönelik yapıldığını bildirdi.

Adana’da da 11 kişi ‘örgüte yardım’ gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyete götürüldü.